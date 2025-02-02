Kura çekiminde Erdoğan'la diyaloğu gündem olmuştu: AKP'li Özlem Zengin, yeğenini Adalet Bakanı'yla da tanıştırmış!
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in savcı ve hakimler için düzenlenen kura çekiminde aday olan yeğenini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da tanıştırdığı ortaya çıktı. Zengin, törende AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu tepki çekmişti.
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırması eleştiri konusu olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in aynı törende yeğenini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de tanıştırdığı ortaya çıktı.
Gündem Atlas'ın yayınladığı fotoğrafta Özlem Zengin ile yeğeni Arif Dağhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
ERDOĞAN İLE DİYALOĞU TEPKİ ÇEKMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı
Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, konuşma gerçekleştirdikten sonra kura çekimine
başlandı. İsimleri okunan hakim veya savcılar ayağa kalktı.
Kura devam ederken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim
de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir
selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.
Zengin'in yeğeni ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı.
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