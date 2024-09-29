AKP kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Erdoğan'ın çıkışı sonrası TSK'ye ihraç dalgası geliyor' iddiası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:56

Güncelleme: 29.09.2024 - 20:56

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla kılıç kaldırmasının ardından başlayan tartışmalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) önemli bir krize yol açtı.

İHRAÇ DALGASI MI GELİYOR?

İddialara göre, AKP’ye yakın kaynaklar, teğmen Ebru Eroğlu ve beraberindeki bazı teğmenlerin TSK’dan ihraç edileceğini dile getiriyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tören sonrası yaptığı “O kılıçları kime çekiyorsunuz? Hepsi ordudan temizlenecek” açıklaması, olayın ciddiyetini gözler önüne sermiş ve teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde konuşulan bilgilere göre ihraç kararları yolda.

O İSİM ÖNE ÇIKTI

Gazeteci Altan Sancar’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, özellikle teğmen Ebru Eroğlu’nun ismi ön plana çıkıyor ve AKP’ye yakın kaynaklar ihraç sürecinin başladığını iddia ediyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir kısım Kara Harp Okulu öğrencisinin kılıçlarını çekerek korsan bir yemin etmesi, toplumsal huzur ve birliğimizi tehlikeye sokacak bir cepheleşmeye neden olmuştur” ifadelerini kullanarak, bu olayın disiplin yaptırımları doğuracağı sinyalini vermişti.

Erdoğan, ABD ziyaretinde konuyla ilgili bir kez daha sert konuşmuş ve “Bu işin içindekiler kimlerse hak ettikleri cezayı alacaklar” diyerek, teğmenler hakkında verilecek cezanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı.