AKP kurmayları CHP’ye yönelik yargı kararlarına nasıl bakıyor: ‘Hem risk hem fırsat’

CHP’ye yönelik yargı kararları ve polisin İstanbul’daki müdahalesi, Ankara kulislerinde en sıcak gündem başlığı haline geldi. AKP kurmaylarının yaptığı değerlendirmelerde yaşanan süreç, iktidar açısından ekonomik olarak ciddi bir risk ancak siyasi bir fırsat olarak okunuyor. AKP cephesinde, “yargı kararına uyulması gerektiği” söylemi öne çıkarılırken, bazı kurmaylar CHP’nin yaşadığı sürecin “iç kaos” görüntüsü verdiğini ve bunun iktidar lehine olduğunu dile getiriyor.

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, “CHP yönetiminin kendi içindeki krizi demokrasi ve hukuk söylemiyle perdelemeye çalıştığı” görüşü sıkça dile getiriliyor. Adaletin üstünlüğü vurgusu yapan bir kurmay, “Bu operasyonlar, CHP’nin bazı bölgelerdeki fiili gücünü ve örgütsel yapısını dengeleme çabasıdır; hukuka uygun şekilde uygulanıyor” yorumunu yapıyor.

‘SÜREÇ EKONOMİK DENGELERİ BOZMADAN SÜRDÜRÜLMELİ’

Buna karşın bazı isimler de yaşananların piyasalarda yarattığı tedirginliğe dikkat çekiyor. AKP’li bir kurmay, “Siyasi gerilim ekonomiyi sarstığında bedelini herkes ödüyor. Bu nedenle sürecin kontrollü yönetilmesi kritik” değerlendirmesini yaptı. Başka bir kurmay ise “CHP’nin kendi içindeki tartışmaları büyütmesine izin vermek iktidar için avantaj. Ama ekonomiyi zedeleyecek sertlikte görüntüler verilmemeli. Sürecin ekonomik dengeleri bozmadan sürdürülmesi çok önemli” ifadesini kullandı.

‘ÖRGÜTSEL ZAFİYET SANDIĞA YANSIR’

Kulislerde, ilerleyen günlerde iktidarın “hukuk devleti” vurgusunu daha çok öne çıkaracağı konuşuluyor. AKP içinde yapılan toplantılarda, önümüzdeki günlerde kamuoyuna verilecek mesajların “hukukun üstünlüğü” ve “düzenin korunması” çerçevesinde şekilleneceği öğrenildi. Konuşulan bir başka başlık da seçim sürecine ilişkin olası etkiler... AKP kurmayları, CHP’nin yaşadığı sürecin örgütsel anlamda zafiyet yaratabileceğini, bunun da sandığa yansıyabileceğini düşünüyor. Ancak aynı isimler, “ekonomik sarsıntının iktidara zarar verebileceğini” de dile getiriyor. Değerlendirmeler sadece CHP’ye yönelik adımlarla sınırlı değil. AKP’nin yeni anayasa hazırlıklarını gündemde tutmak istediği, bu süreçte muhalefetin “kriz içindeki” görüntüsünün iktidarın elini güçlendireceği dile getiriliyor.