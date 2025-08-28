AKP'li başkan salon vermedi: CHP'nin yemek programı mitinge dönüştü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çarşıyı gezen sivil toplum örgütlerini ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilçe örgütü tarafından akşam saatlerinde düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

AKP'li Yerköy Belediye Başkanı'nın salon vermemesi üzerine CHP İlçe örgütü önündeki caddeye masalar kuruldu, katılımcılara yemek verildi.

Milletvekilleri masaları dolaşıp, ayaküstü sohbet etmeye çalıştı. Vatandaş ile sağlıklı bir sohbet imkanı bulamayan milletvekilleri, getirilen otobüs üzerinden ilçe halkına seslenmekte çareyi buldu.

''İÇ ANADOLU ÜVEY EVLAT''

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, otobüs üzerinde yaptığı konuşmada, İç Anadolu bölgesine hükümetin üvey evlat olarak baktığını belirterek, şöyle konuştu:

''Artık Türkiye'ye adalet lazım, hukuk lazım. Bakın memura yapılan zam belli. Emeklinin aldığı belli. Polis kardeşlerimizin sıkıntısı var. Gardiyanların sıkıntısı var. Asgari ücret belli. Bugün hali gezdik, içimi acıtan bir olay oldu. Bir emekli öğretmenimiz limon alamamış, limon tuzu alıp, eritip kullanacak, çünkü limonun kilosu 130 lira. Çilek 200 lira. Sadece patates ve soğan ucuz. Bunlarında kilosu 10 lira. Çiftçi perişan, çiftçi patatesi döküyor ceza yazıyorlar. Çiftçi traktörüyle mitinge gidiyor veya yola çıkıyor adamın traktörüne ceza yazıyorlar. Allah'tan korkun. O zaman bu adam niye bu caddeye çıkıyor, sokağa çıkıyor döküyor diye söylemiyorsunuz. İç Anadolu üvey evlat. Bakın Yozgat'ın altı milletvekili vardı, şu an üçe düştü. Bir vilayette milletvekili sayısı niye üç milletvekiline düşer? Çünkü göç var göç. Çocuklarınız işsiz, üniversite bitirmiş, işe giremiyor. Çiftçi perişan, emekli perişan, esnaf sıkıntılı.

Don vurmuş, ekini yanmış ‘nerede devlet’ diyorsunuz ve bunu da hep bize soruyorsunuz. Bakın size de ben bir sitem edeyim; bugün esnafı gezerken, Yozgat'ta gezerken, Sivas'ta gezerken vatandaşlarımız hep bize şikâyet ediyorlar. Ben de diyorum ki; biz iktidar değiliz. Ben gezerken bizden sonra AK Parti milletvekili gezdi değil mi? bana söylediğiniz, ettiğiniz sistemleri ona niye etmiyorsunuz değerli kardeşlerim. Onlar yönetiyor, iktidar onlar biz muhalefetiz. Allah nasip eder Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa o zaman bize sorarsınız hesabını. Ama onlara soracağınız zaman, sorun dediğiniz zaman ne diyorsunuz biliyor musunuz? 'Kamera sussun. Başımıza bir iş gelir, benim çocuğum falanca yerde. Vekilim ben konuşmayayım'... Bu ülke bundan kurtulması lazım yiğit insanlar, yiğit ablalarım. Bundan bu ülkenin kurtulması lazım. Hepiniz her istediğinizi, hakaret olmadan hepimizin yüzüne söylemeniz lazım.''

''BUGÜN ONA YAPIYORSAN, YOLSUZLUK VARSA ORAYA DA YAPACAKSIN''

Sadece CHP’li belediyelere değil, yolsuzluk varsa tüm belediyelere yönelik soruşturma açılması gerektiğine işaret eden Beker, şöyle devam etti:

''Milletvekilleri gözaltına alınabilir, dokunulmazlık önemli değil, buradaki her devletin memuru gözaltına alabilir. Bakanlar tutuklanabilir, hakim, savcı tutuklanabilir. Eğer sizin hakkınızı yiyorsa, Beytülmal’a el uzatıyorsa, oturduğu koltuktan zengin oluyorsa, Allah onun belasını versin, tabii ki onun hesabı sorulacak. Türkiye'de 550 tane AK Parti belediyesi var, Milliyetçi Hareket Belediyesi var, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Yıllardır belediyeler var değil mi, neden hep Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını sabah evlerinden gözaltına alıyorlar? Hiç mi AK Parti'nin belediye başkanının kapısı çalınmaz arkadaş? Hiç mi sorulmaz? Evliya mı bunlar? Belediyeleri çok mu dürüst? Bakın adalet herkese lazım. Bugün ona yapıyorsan, yolsuzluk varsa oraya da yapacaksın."

''SALONLAR SİZİN OLSUN MEYDAN BİZİM''

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da, salon tahsis etmeyen AKP'li Belediye Başkanı Fatih Arslan'a seslenerek, ''Türkiye'yi karış karış geziyoruz, her şeyi, her sorunu biliyor, ekranlarda dile getiriyoruz, meydanlarda dile getiriyoruz. Meydanlar bizim. Yerköy'ün belediye başkanı milletin vergisiyle, devletin imkanıyla belediye salonlarını Cumhuriyet Halk Partililere vermese de Yerköylü dedi ki; salonlar sizin olsun meydan bizim. O belediye başkanı arkadaşa şunu hatırlatırım; tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyin, kul hakkı yemeyin. Sen ayrım yapamazsın. Sen AKP'nin belediye başkanı değil, Yerköy'ün belediye başkanı olmalısın. Yerköylü milli emlak vergisi veriyor. Yerköylü vergi veriyor. Seni seçmemiş olsa bile de sen bütün Yerköy'ün belediye başkanısın. Dolayısıyla bu yaptığın davranış İslam ahlakına, hukuka ve insanlığa sığmamıştır'' ifadelerini kullandı.

“EKREM AĞRILARI SEBEBİYLE UYKUSUZ GECELER GEÇİRİYOR”

''Cumhuriyet Halk Partililer bu vatanın öz evladıdır. Neyi esirgiyorsunuz CHP'lilerden?'' diyen Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Vallahi korku billahi korku. Korkuyor. Az bir oy ile kaybetti belediyeyi. 200 oy daha olsaydı CHP'nin belediye başkanı, bugün burada CHP'li bir belediye olacak, onun yaptığını CHP'nin belediye başkanı yapmayacaktı. Rozetini çıkaracak AKP'li MHP demeyecek, bütün Yerköy'e hizmet edecekti. Tıpkı Cumhurbaşkanı abisi gibi korkuyor. Ekrem ağrılarından korkuyor. Ekrem arıları sebebiyle uykusuz geceler geçiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden korkuyor, muhalefetten korkuyor, Türkiye ittifakından korkuyor. Yolun sonun göründüğünü biliyor ve bunlara talimat veriyor. Diyor ki; CHP'lilere zulmedin. CHP'lilere baskı yapın. CHP'lileri korkutun. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu Anafartalar'da bıraktık bıraktık, Conk Bayırında bıraktık. Dumlupınar’da bıraktık, Sakarya'da bıraktık. Biz korkuyu Mustafa Kemal Atatürk'e asker olduğumuz gün bıraktık. Ve bilmiyorlar ki bu insanlar, bu meydandakiler korkuyu Deniz Gezmiş'in idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a korkuyor musun dede diye sorduğunda biz korkuyu Kerbela'da bıraktık dediği gibi kimseden korkmuyorlar. Onun için Erdoğan bunlara özellikle talimat veriyor. CHP'yle uğraşın diyor. CHP'yle uğraşana kadar kuraklık Yerköy'de yerle bir etti çiftçiyi. Tarım kredinin faizleri ödenemez hale geldi. Yerköy'ün birçok köyünde su yok. Yerköy'ün birçok köyünde yollar yapılmamış. Yerköy’ün çocukları gurbete gidiyor. Onunla uğraşsanıza, onu çözsenize. Emeklilikte kademeli bir günden on yedi yıl kaybetmiş, çözüm üretsenize. Bakın polisleri bekliyor orada. Bu polis kardeşlerimize sekiz saat yerine on iki saat çalıştırıp, mesai vermiyorlar. İkinci şark görevini verdiler. 55 bin lirayla yaşayın diyorlar. 3600 ek göstergeyi 107 bin polis vermediler. 500 bin emekli memura vermediler. Onu çözsenize. 16 bin lira maaşla nasıl geçinecek? Onu çözsenize.

''CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANLARINI TUTUKLUYORLAR”

Her şeyleri yalan. Şimdi terörsüz Türkiye çıkarttılar. Vay efendim neymiş terörsüz Türkiye. Bugün şehit aileleri derneğine gittik. Yerköy'ün 50’ye yakın şehidi var, mekanları cennet olsun. Terörsüz Türkiye'yi mecliste konuşacağınıza yüreğiniz yetiyorsa gel Yerköy şehit aileleri derneğinde anlat bakayım sen. Terörist bitsin istemeye kimse namerttir. Barış istemeyen namerttir. Ama siz terör bitsin istemiyorsunuz ki. Terör bitsin isteyen adam, Başkan Numan Kurtulmuş ne yaptı geçen hafta? Bir anne dedi ki; 'derdimi kürtçe anlatmak istiyorum, Kürtçe konuşmak istiyorum' dedi. Numan Kurtulmuş onu Kürtçe konuşturmadı. Bebek katili Apo’ya özgürlük vereceksiniz, bir anne mecliste Kürtçe konuşamayacaksa yazıklar olsun be masanıza. İşleri güçleri bölücülük fitne fesat. İşleri güçleri bize millete düşmanlık. Varsa yoksa CHP'ye saldırıyorlar. CHP'nin belediye başkanlarını tutukluyorlar. Aziz İhsan Aktaş diye de bir tane müptezel, iftirası bulmuşlar, önüne gelene iftira attırıyorlar.''