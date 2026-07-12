'AKP’li başkanın makam aracından kaçak göçmen çıktı' iddiası... CHP’li vekilden sert tepki: ‘CHP'li olsaydı operasyon olmaz mıydı?’

Basına yansıyan bilgilere göre olay, 11 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Akçakale Gümrük Müdürlüğü idari binası önünde meydana geldi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın yakın koruması olduğu öğrenilen İ.H.A., makam aracını gümrük müdürlüğü binasının önüne park etti. Akçakale Gümrük Müdürlüğü personeli, durumundan şüphelendikleri makam aracında ilgili mevzuat çerçevesinde arama ve kontrol gerçekleştirdi.

Gümrük muhafaza personeli, yaptığı ayrıntılı aramada araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu 61 yaşındaki erkek şahsı tespit etti. Konuya ilişkin hazırlanan Ticaret Bakanlığı Bilgi Notu belgesine göre; 11.07.2026 tarihinde gerçekleşen aramada, şoför İ.H.A. ile birlikte bizzat Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın ve Rakka doğumlu Suriye uyruklu H.E.K.'nin aynı araçta olduğu saptandı. Personel, yaptığı incelemelerde Suriye uyruklu şahsın Türkiye'ye herhangi bir pasaport ya da resmi kontrol işlemine tabi tutulmadan, yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığını belirledi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, durumu vakit kaybetmeden Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcılığına bildirdi. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığından aldıkları talimatlar doğrultusunda olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. Yetkililer, Suriye uyruklu şahsın mevcut "geçici koruma statüsünün" devam ettiğini saptadı. Ekipler, gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından şahsı Harran Geçici Barınma Merkezine teslim etti.

“AYNI İDDİALAR BİR CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ORTAYA ÇIKSAYDI BUGÜN ŞAFAK OPERASYONU YAPILMAZ MIYDI?”

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olaya tepki gösterdi. Tanal, şunları yazdı:

"CHP’Lİ OLSAYDI ŞAFAK OPERASYONU, AKP’Lİ OLUNCA SESSİZLİK Mİ?

Akçakale belediye başkanın görevi ve yetkileri arasında Suriye uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş süreci ile ilgili görevi varda biz mi bilmiyoruz

Bu kişinin belediye başkanıyla ilişkisi nedir?

Bu yolculuğun amacı nedir?

Kamu gücü veya belediyenin imkânları kullanılmış mıdır? Bunların tamamı bağımsız bir adli soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır.

Aşağıdaki bilgi notu doğruysa; olay, göçmen kaçakçılığına yardım, görevin kötüye kullanılması, veya diğer ilgili suçlar yönünden bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır. Kamera kayıtları, araç giriş-çıkış bilgileri, pasaport kayıtları ve tüm elektronik deliller derhâl koruma altına alınmalıdır.

Aynı iddialar bir CHP’li belediye başkanı hakkında ortaya çıksaydı bugün şafak operasyonu yapılmaz mıydı? Evine baskın düzenlenmez miydi? Belediye aranmaz mıydı? Gözaltılar ve tutuklama talepleri gündeme gelmez miydi?

Peki iddiaların odağındaki kişi AKP’li bir belediye başkanı olunca neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukuk, siyasi partiye göre değişemez. CHP’liye başka, AKP’liye başka hukuk uygulanamaz.

Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği herkes aynı soruşturma usulüne tabi olmalıdır.

Bir belediye başkanının görevi sınırdan kontrolsüz insan geçirmek değil, halka hizmet etmektir.

CHP’liye uygulanan hukuk AKP’liye de uygulanmalıdır."