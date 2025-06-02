AKP'li belediye başkanının 'cinsel saldırı' davasında skandal pazarlık: 'Şikâyetini çekersen lüks araba alırız'

Yerel seçimlerde AKP'den Ordu'nun Mesudiye ilçesinde
belediye başkanı olarak seçilen Cengiz Koçyiğit hakkında, belediyede görevli 27
yaşındaki bir kadına birden çok kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla
soruşturma başlatılmıştı.
İddialara göre mağdur kadın ifadesinde, Koçyiğit’in belediye binasının deposunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Saldırıların devam etmesi üzerine 18 Mart günü, delil elde etmek amacıyla bir
arkadaşından aldığı cep telefonuyla depo içerisinde yaşananları gizlice
kaydettiğini aktaran kadın ayrıca olay sırasında “yapma” diyerek tepki
gösterdiğini ve Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu beyan etti.
CEZA TALEP EDİLDİ
Koçyiğit ise savcılıktaki ifadesinde, kadının kendisine
yakın davrandığını öne sürerek suçlamaları reddettiğini belirtti. Öte yandan
hazırlanan iddianamede, Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir gönül
ilişkisi ya da rıza unsurunun bulunmadığını ifade etti. Koçyiğit hakkında
‘zincirleme şekilde basit cinsel saldırı’ suçlamasıyla ceza talep edildi.
"ARACILAR" DEVREYE GİRMİŞ
BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre, 26 Şubat’ta
Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, mağdur kadın ifade
verirken, Ahmet S., Ferda S. ve İsmail K. isimli kişilerin kendisiyle görüşerek
davadan vazgeçmesi için arabuluculuk yaptığını söyledi.
Kadın “Belediye Başkanı Koçyiğit zaten halk nazarında
cezasını aldı. Şikâyetten vazgeçmen halinde sana lüks bir araba alacağız, iş
imkanı sunacağız, hatta düğününü yapacağız” şeklinde tekliflerle karşılaştığını
aktardı. Koçyiğit ise yine olayların rızaya dayandığını savundu.
SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME REDDETTİ
Savcılık, davada sanığın tutuklanması yönünde görüş
bildirdi. Ancak mahkeme heyeti, tutuklama talebini kabul etmedi. Sanık Cengiz
Koçyiğit hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.