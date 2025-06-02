AKP'li belediye başkanının 'cinsel saldırı' davasında skandal pazarlık: 'Şikâyetini çekersen lüks araba alırız'

Yerel seçimlerde AKP'den Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanı olarak seçilen Cengiz Koçyiğit hakkında, belediyede görevli 27 yaşındaki bir kadına birden çok kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İddialara göre mağdur kadın ifadesinde, Koçyiğit’in belediye binasının deposunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Saldırıların devam etmesi üzerine 18 Mart günü, delil elde etmek amacıyla bir arkadaşından aldığı cep telefonuyla depo içerisinde yaşananları gizlice kaydettiğini aktaran kadın ayrıca olay sırasında “yapma” diyerek tepki gösterdiğini ve Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu beyan etti.

CEZA TALEP EDİLDİ

Koçyiğit ise savcılıktaki ifadesinde, kadının kendisine yakın davrandığını öne sürerek suçlamaları reddettiğini belirtti. Öte yandan hazırlanan iddianamede, Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir gönül ilişkisi ya da rıza unsurunun bulunmadığını ifade etti. Koçyiğit hakkında ‘zincirleme şekilde basit cinsel saldırı’ suçlamasıyla ceza talep edildi.

"ARACILAR" DEVREYE GİRMİŞ

BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre, 26 Şubat’ta Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, mağdur kadın ifade verirken, Ahmet S., Ferda S. ve İsmail K. isimli kişilerin kendisiyle görüşerek davadan vazgeçmesi için arabuluculuk yaptığını söyledi.

Kadın “Belediye Başkanı Koçyiğit zaten halk nazarında cezasını aldı. Şikâyetten vazgeçmen halinde sana lüks bir araba alacağız, iş imkanı sunacağız, hatta düğününü yapacağız” şeklinde tekliflerle karşılaştığını aktardı. Koçyiğit ise yine olayların rızaya dayandığını savundu.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME REDDETTİ

Savcılık, davada sanığın tutuklanması yönünde görüş bildirdi. Ancak mahkeme heyeti, tutuklama talebini kabul etmedi. Sanık Cengiz Koçyiğit hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.