AKP’li belediyeye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanık kalmadı: Hepsi tahliye edildi

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı.

Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, davanın görülen ilk duruşmasında ise tüm tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise beşi tutuklu toplam 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer alırken iddianamenin kabulüyle ilk duruşma 29 Ocak’ta Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Üç gün süren duruşma bugün tamamlandı ve tüm tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

“29 MİLYON 46 BİN TL MADDİ MENFAAT ELDE ETTİKLERİ…”

Öte yandan iddianamede yolsuzluğun boyutu ise şöyle ifade edilmişti:

"Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…"