Murat Yetkin, Erdoğan'la yaşadığı o anları anlattı: 'Okan doğru konuşmuyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TBMM’de yapılan AKP grup toplantısı sonrası gazetecilerle karşılaştığı sırada gazeteci Murat Yetkin’i görünce verdiği, “Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?” tepkisi gündem olmuştu.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine gazeteciler arasında bulunan, AKP'ye yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun, “Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak” ifadeleri de dikkat çekmişti.

Yetkin, olayın üzerinden geçen yaklaşık 5 günün ardından bir açıklama yaptı. Medya Ombusmanı Faruk Bildirici'ye konuşan Yetkin, Erdoğan'la yaşadığı diyalogu şu sözlerle anlattı:

“AK Parti Grubu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra gazeteci arkadaşım Maruf Buzcugil ile ‘Gidip bakalım, belki soru da sorabiliriz’ diyerek dış kulise çıkarak diğer gazetecilerle birlikte Erdoğan’ın da çıkmasını beklemeye başladık. Erdoğan, hizamızdan geçerken birden durdu, bana dönerek ‘Sen çoktan yoktun ya…’ dedi. Doğrusu şaşırdım. Sonra diğer gazetecilere dönerek ‘Bu son zamanlarda piyasada var mıydı ya?’ dedi. Ben de ‘Ben hep buradayım, Meclis çalışmalarını sürekli izliyorum’ yanıtını verdim.

Bu arada, görüntülerden çıkarsama yapanlar için söyleyeyim, tokalaşma ya da tokalaşma girişimi de olmadı. Bunu olumlama ya da olumsuzlama değil, sadece olmadığını belirtmek için söylüyorum."

"MÜDERİSSOĞLU DOĞRU KONUŞMUYOR"

Bildirici'nin T24'te köşesinde aktardığına göre, Yetkin'in anlatımının devamında Okan Müderrisoğlu'nun sözleriyle ilgili de şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı’na yanıtımın üstüne Okan Müderrisoğlu 'Son zamanlarda bir devridaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak' diye söze girdi. Erdoğan, bana dönerek, ‘Bak, bak, ne diyor?’ dedi. Ben de ‘Okan doğru konuşmuyor. Ben Meclis çalışmalarını izlerim, kendisi de bilir, diğer arkadaşlar da bilir’ dedim.

Gazeteci arkadaşlardan da beni doğrulayanlar oldu. Cumhurbaşkanı yine bana dönerek ‘Ben niye görmüyorum o zaman?’ dedi. Ben de 'Onu bilemem efendim, ama ben buradayım' dedim. Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler de gülerek yanımızdan uzaklaştı. Olay bu.”"