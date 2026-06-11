AKP’li Boztepe'den CHP'ye tehdit: ‘Güleceğimiz günler gelecek’

Toplantısının ikinci oturumunda konuşan AKP’li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'den belediyelere yönelik operasyonlarla boğuşan CHP'ye tehdit gibi sözler geldi.

Boztepe, konuşmasında "Açıkçası yakın zamanda Cumhur İttifakı olarak güleceğimiz günler gelecek” derken, CHP sıralarında büyük tepki geldi.

Boztepe'nin CHP'yi tehdit ettiği gerekçesiyle CHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.

Başkan Vekili Levent Zafer Yıldır, "Bunu söylememiş varsayıyorum Hüsnü Bey, subliminal mesaj mı" derken, CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan sert tepki gösterdi. Özkan, "Zımni yollu tehdide gitmeyin neyle tehdit ettiğinizi ortaya koyun. Bu nedir, bu iki oldu. Sürekli zımni şekilde insanları tehdit ediyor. Bakın bu hiç doğru değil, bunu geri alsın" dedi.