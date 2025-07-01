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AKP'li Çelik açıkladı: Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek

AKP'li Çelik açıkladı: Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek

1.07.2025 13:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Çelik açıkladı: Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı. Çelik, "Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklayan Çelik, "Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" dedi.

"BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ"

Çelik ayrıca, LeMan dergisinde yer alan karikatüre ilişkin de konuştu.

Çelik, "Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak bir mizah dergisi tarafından gerçekleştirilen saygısızlığa en güçlü şekilde tepkimizi verdik, bunu bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

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