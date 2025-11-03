AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuşuyor…

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "İçeride ve dışarıda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Ülkesini ve hükümetini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz stratejik hamlelerle Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğini düşünüyorum" dedi.

Erdoğan aynı zamanda Türkiye turizmine övgü yaparken, "Kartalkaya Faciası" gibi olayların Türkiye'nin turizm politikasına gölge düşürdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bolu Kartalkaya'daki otel yangının açtığı yaralar hala taze. Mahkeme kararı yüreklerdeki yangına su serpti. Davanın takipçisi olacağız. Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor.

-81 ilimizde toplam 500 bin konut yapacağız. Başvuruları 10 Kasım'da alacağız, ilk teslimatları 2027 yılında yapacağız.

-Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor. HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır.

Ayrıntılar geliyor...