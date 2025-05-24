AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Ahmed Şara ile İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan'ın Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Yapılan görüşmenin Erdoğan'ın programında yer almaması dikkat çekti.

KİMLER YER ALDI?

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.





