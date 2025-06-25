AKP'li Hayati Yazıcı: Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek şartı var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yazıcı, yeni anayasanın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yapılmak istendiği tartışmalar üzerine konuştu.

Yazıcı böyle bir isteğin olmadığını iddia ederek, "Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Kaldı ki yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi" dedi.





"BÖYLE BİR TARZIMIZ YOK"

Yazıcı'nın konuşması şu şekilde:

"Anayasa yapımıyla ilgili 'Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek', 'Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin sınırlama olup olmayacağı', 'Anayasayı uygulayın, uygulamayanlarla anayasa yapmayız', bunlar lafügüzaftır. Oynamak istemeyen 'yerim dar' der. Girmek istemiyor. Kendine göre ayağı yere basmayan gerekçeler üretiyor. Bir defa Cumhurbaşkanımız bizzat ifade ettiler böyle bir konu olmadığını. Biz de ifade ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi, Meclis'in kararına bağlı bugünkü anayasaya göre. Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Kaldı ki yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi, konuşulmadı, böyle bir düşüncemiz söz konusu değil" diye konuştu. Hayati Yazıcı, komisyonun çalışma usulünü ve yöntemini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu komisyon bir anayasa tasarlayacak, baştan sona yazacak, bunu paydaşlara, Meclis'e götürüp 'gelin bunu oylayıp referanduma götürelim' böyle bir tarzımız yok. Tabii biz Cumhur ittifakı olarak bir anayasa yapmaktan yanayız. Belki burada ortak çalışmalar da olacak. Herkesin makul olan bir yere gelebileceği kanısındayım" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TARTIŞMALARI

Yazıcı, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin ise "Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil. Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak. Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz. Bir bütünlük içinde, ihtiyacı karşılayacak şekilde inşallah iyileştirme sağlanır. Hükümet çalışmasını sürdürüyor. Biz bu alana ilişkin vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlara bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.