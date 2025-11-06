AKP’li isim ‘Tayfun Kahraman’ kararına isyan etti: ‘Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir’

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında AYM’nin verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesinde, “Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti.

AKP’li Şamil Tayyar, söz konusu kararı eleştiren bir paylaşım yaptı.

Tayyar şunları yazdı:

“İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor.”