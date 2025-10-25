AKP'li isim uyarmıştı: MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi

AKP'li Şamil Tayyar, partisine yönelik "Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz.

Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır.

Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir.

Yanlış yapıyorsunuz" uyarısında bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıda sadece "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK’tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiği" belirtildi.

MASAK açıklamasında, "Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenleme ile hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir" ifadeleri yer aldı.