AKP’li isimden ‘19 Mart’ itirafı: ‘Ekonomiye zarar vermedi demek söz konusu olamaz’

TÜSİAD ziyaretiyle gündem olan AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den yeni bir çıkış daha geldi.

Zeybekci, katıldığı Ekol TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkili olarak '19 Mart' süreciyle ilgili bir soruya cevap verdi.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ifade eden Zeybekci, "Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Zeybekci, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak geçici olarak görevden alınması sürecini de değerlendirdi.

Sürecin ekonomik etkisine değinen Zeybekci, şunları söyledi:

"19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz."