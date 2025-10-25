AKP'li isimden partisine sert uyarı: 'Vahim hatadan mutlaka dönülmeli'

Yeni torba yasayla 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarına ilişkin CMK’nın 128’inci maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, savcılara hakim kararı olmadan kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi tanınacak.

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

AKP'li Tayyar, söz konusu düzenlemenin yaratacağı sonuçlar konusunda partisini uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var.

Tüm katalog suçlarda hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor.

Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir.

Keyfiyete sebep olur.

Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz.

Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır.

Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir.

Yanlış yapıyorsunuz."