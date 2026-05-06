Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Kumru Belediyesi'nden 'nüfusu artırma' teşviki: 10 çocuk yapana sıfır kilometre araba!

AKP'li Kumru Belediyesi'nden 'nüfusu artırma' teşviki: 10 çocuk yapana sıfır kilometre araba!

6.05.2026 17:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
AKP'li Kumru Belediyesi'nden 'nüfusu artırma' teşviki: 10 çocuk yapana sıfır kilometre araba!

Ordu'nun AKP'li Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için bir "teşvik" çalışması başlattı. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak, ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek.

Ordu'da AKP'li Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik "teşvik"ler açıklandı.

Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.

10'UNCU ÇOCUĞU OLANA SIFIR ARAÇ!

Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsarken, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

Teşvik ücretleri annelerin hesaplarına yatacak

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

"AMACIMIZ İLÇE NÜFUSUNU ARTIRMAK"

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

İlgili Konular: #Çocuk #kumru

İlgili Haberler

Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında
Türkiye yoksullukta Avrupa birincisi: 25 milyon kişi risk altında Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacında her geçen gün alım gücü eriyen Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Eurostat’ın yayımladığı son rapor, 25 milyonu aşkın yurttaşın maddi yoksunlukla karşı karşıya olduğunu belgelerken asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla derinleşen geçim krizini ortaya koydu.
CHP'li Ömer Fethi Gürer, 3 çocuklu ailenin geçimini hesapladı: Maaşın 3'te 1'i mamaya gidiyor
CHP'li Ömer Fethi Gürer, 3 çocuklu ailenin geçimini hesapladı: Maaşın 3'te 1'i mamaya gidiyor CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının nüfus politikasına ilişkin ''2026 fiyatlarıyla üç çocuklu bir ailenin sadece üst segment mama maliyeti ayda 10 bin 260 lira tutuyor. 28 bin lira asgari ücret alan bir babanın, maaşının üçte birinden fazlasını sadece mamaya vermesi gerekiyor. Bu hesaba çocuk bezi, kıyafet, kira, elektrik dahil değil. AKP iktidarı halka çocuk sayısı vereceğine, marketlerde alarm takılan mamaların fiyatlarına bakmalıdır'' dedi.
Erdoğan'dan '3 çocuk' sitemi: 'En yakınlarımız bile karşı çıkıyor'
Erdoğan'dan '3 çocuk' sitemi: 'En yakınlarımız bile karşı çıkıyor' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıklıkla dile getirdiği '3 çocuk' talebinin karşılık görmediğinden yakınırken "En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor" dedi.