Erdoğan'dan '3 çocuk' sitemi: 'En yakınlarımız bile karşı çıkıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hane' İslam Sanatları Sergisi'nin açılış konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Erdoğan, programın sunucusu Yasemin Karaca'nın, “Sizi aile içi kimliklerinizden eş, bir evlat, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var, 'En az 3 çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. 'Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim' diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Ve Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi, özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz."

"ŞU ANDA EN YAKINLARIMIZ BİLE NÜFUSUN ARTIŞINA KARŞI ÇIKIYOR"

Sunucu Karaca'nın “Siz kalabalık aileleri çok önemsiyorsunuz" sözüne “Çok" yanıtını veren Erdoğan, Karaca'nın “Dünyada şu anda genç nüfusun tehdit altında olduğunu birçok rapor doğruladı. Siz ama bu riski çok erken fark ettiniz, yani neredeyse 25 yıldır 'En az 3 çocuk' diyorsunuz. Nasıl gördünüz bunu?" sorusuna, “Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AİLEDE ŞU ANDA GELİŞME İYİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı, sunucu Yasemin Karaca'nın, “Biz burada sergiyi kurgularken birkaç neslin işlerini bir araya getirmeye çalıştık. Hem 200 yıllık tarihi eserler, hem bugüne ait çağdaş eserler, hem de genç sanatçıların işleri ve böylece bir 'büyük aile' nesiller arası bir ilişki kurmaya çalıştık. Sizin aileniz de büyük bir aile olarak bu nesiller arası ilişkiyi koruyor mu?" sorusuna ise, “Yani şu an itibariyle elhamdülillah bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum" cevabını verdi.