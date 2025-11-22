AKP'li milletvekilinden CHP'ye 'Öcalan' tepkisi: 'Atalarımızı idam ettiler, hiç Kürtlerin yanında yer almadılar'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidarın başlattığı yeni "süreç" kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidecek heyete temsilci vermeyeceğini açıkladı.

CHP'nin bu kararı AKP'den tepki aldı. İktidar partisinde CHP'yi hedef alan isimlerden biri de AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman oldu.

"GİTMEZSE GİTMESİNLER, KOMİSYON ÖCALAN'LA OTURACAK"

IKBY'deki Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw'a konuk olan Suna Kepolu Ataman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "cesur davrandıklarını ve seçim hesabı yapmadıklarını" öne sürdü.

Meclis Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etme kararına dikkat çeken Ataman, bu ziyaretin gerçekleşeceğini teyit ederek, “Kim gitmezse gitmesin, bu komisyon İmralı'ya gidip Öcalan ile oturacak” dedi.

"CHP ATALARIMIZI İDAM ETTİ"

Ataman, konuşmasında CHP'yi de ağır şekilde hedef alıp "CHP'nin hiçbir zaman Kürtlerin yanında yer almadığını ve bu kez de gerçek yüzünü gösterdiğini" söyledi.

Habere göre Ataman, hızını alamayıp "CHP, atalarımızı idam etti, bugüne kadar Kürt halkının hatırı için hiçbir şey yapmadı. Eğer bir şeyler söyledilerse de kendi çıkarları için söylediler” ifadelerini kullandı.