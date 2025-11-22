CHP'li Sezgin Tanrıkulu: CHP İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı altında başlattığı süreç kapsamında partisinin kurulan Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetle İmralı'ya gitme kararı hakkındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, CHP'nin komisyonda yapılan oylamaya katılmama ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararına ilişkin, "CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadı ama kendisi heyete üye vermeyeceğini ifade etti; ayrıca başka bir yöntem önerdi" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN SONU DEĞİL, CHP MASADA"

Tanrıkulu, konuyla ilgili görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hükümet tarafından, parlamentonun dahil olduğu ya da parlamentoyu gerektirmeyen konularda rıza üretimine ilişkin tek bir adım atılmadı.

Eğer çatışma çözümünü bir hedef olarak ortaya koymuşsanız, masadaki muhattapların hukukunu ve siyasal ortamını da gözetmek durumundasınız.

Öneri şuydu; bugün itibarıyla 51 üyenin bulunduğu, komisyon başkanının da olduğu ortama video konferans veya başka teknik imkanlarla bağlantı sağlansın. Bu bağlantı üzerinden görüşler ifade edilsin. Yani sadece İmralı'ya gidecek beş siyasi partinin temsilcilerine değil, bütün siyasi partilerin üyelerinin soruları aktarılsın.

Bu önemli bir dönüm noktasıdır ancak sürecin sonu değildir. Masa duruyor; CHP masadadır. Çözümden yana tutumunu bugün de açıklamıştır. Bunun her şeyin önüne konulmasını doğru bulmam. Türkiye'nin Kürt meselesinin çözümünü önceleyen biri olarak da bunu ifade etmek isterim.

Dolayısıyla, bunca yıldır devam eden sorunun bundan sonraki aşamalarını düşünerek, parlamentoda hazırlanacak raporlar ve yürütülecek çalışmalar ışığında daha yapıcı ve uygun diyaloglarla ilerlenmesi gerektiği görüşündeyim."