AKP'li Mücahit Birinci'den sitem: 'Erdoğan'ın ekibi çalışıyor ama gündemi Özgür Özel belirliyor'

AKP'li eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, gündeme ilişkin X hesabından bir paylaşım yaptı.

Birinci, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinin çalışmasına rağmen gündemi CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin belirlediğini belirterek, "Bu işte bir terslik yok mu, iletişim metotlarını neden kullanamıyoruz?" diye sordu.

"BURUN KIVIRDIĞIMIZ ÖZEL VE EKİBİ..."

Birinci, şunları yazdı:

"Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan gibi asrın Lideri ve kurmayları var...

Hepsi birbirinden kıymetli...

Diğer yanda ise burun kıvırdığımız Özgür Özel ve ne idüğü belirsiz ekibi...

Erdoğan ve ekibi harıl harıl çalışıp üretiyor...

Ama gündemi belli bir süredir Özel ve ekibi belirliyor.

Bu işte bir terslik yok mu?

İletişim metodlarını neden kullanamıyoruz?"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Mücahit Birinci'nin Murat Kapki'nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı koyarak, "Bunu imzalayacaksın, ayrıca 2 milyon dolar vereceksin, böylece buradan çıkacaksın" dediğini öne sürdü.

CHP lideri, Birinci'nin Kapki'den "olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini istediğini" iddia etti.

Birinci ise sosyal medya hesabından Özel'e "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" diyerek yanıt verdi.