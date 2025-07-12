AKP'li Mücahit Birinci, Erdoğan'ın konuşmasına 'manifesto' dedi: 'Türkiye İmparatorluğu fikri Kemalistleri neden çıldırtıyor?'

AKP tarafından "tarihi bir konuşma" yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nin silah bırakma töreninden bir gün sonra partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları yeni çözüm sürecine dair önemli mesajlar verdi.

"Yeni bir sayfa" vurgusu yapan Erdoğan, süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını açıklarken, "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuştu.

TÜRK-KÜRT-ARAP İTTİFAKI VURGUSU

Erdoğan ayrıca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" dedi.

Konuşmasında peş peşe "Türk, Kürt, Arap ittifakı" vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Açın, tarihin sayfalarına bakın. İttifak yaptığımızda atlarımızın, kılıçlarımızın, kalkanlarımızın, naralarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. İttifak yaptığımızda medeniyetimizle, sanatımızla, ilmimizle, refah seviyemizle hiç kimse yarışamadı. Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse, işte o zaman Türk vardır, Türk vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde, uzaklaştıklarında ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.

Moğol orduları acımasızca İslam beldelerini yıktı, çünkü Türk, Kürt, Arap ayrışmıştı. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk, Kürt, Arap birbirinden kopmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik; aramıza sınırlar çizildi, duvarlar örüldü, Kudüs'ü yitirdik, çünkü tefrika vardı. Ne zaman ayrıldık; kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık; o zaman tarihe istikamet çizdik. Bugün Gazze'de tarihin en acımasız, en vahşi, en barbar soykırımı icra ediliyor. Neden? Çünkü, Türk, Kürt, Arap tarih boyunca olduğu gibi bir araya gelip ittifak kuramıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih, tekerrür ediyor. Bugün Türk ile Kürt, aralarında engel olmaksızın tekrar muhabbetle kucaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BİRİNCİ O KONUŞMAYA “MANİFESTO” DEDİ

Erdoğan'ın konuşmasını "manifesto" olarak nitelendiren eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosu geniş, iddialı Büyük Türkiye tasavvurunu ortaya koydu. Pax-Turca döneminin başındayız. Torunlarımız neler görecek neler... Ah ah..."

"ANADOLU'YA HAPSEDİLMİŞ TÜRKİYE'DE ISRAR NEDEN?"

AKP'li Birinci, "Türkiye İmparatorluğu' fikri Kemalistleri neden çıldırtıyor?" diye sorarak, şöyle devam etti:

"Peki ama kim genleşmeden, büyümeden, güçlenmeden rahatsız olur? Ülkenin nüfuzunu arttırması kimi rahatsız eder? Anadolu'ya sıkışmış, tıkılmış, hapsedilmiş Türkiye'deki bu ısrarları neden? 22 milyon km2'lik Osmanlı kötü de 780bin km2'lik Türkiye neden iyi? Düşünün..."