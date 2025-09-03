AKP'li Mücahit Birinci, Gürsel Tekin'i 'milli adam' ilan etti: 'Bunlara benzemez'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ İSME AKP'Lİ BİRİNCİ DESTEK ÇIKTI

Tekin'in kayyum kararını kabul edeceğini açıklamasının ardından CHP'li isimler Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

İBB davası borsasına dair iddialara adı karışan ve adli kontrolle serbest bırakılan AKP'li Mücahit Birinci ise Tekin'e sahip çıktı.

X hesabından paylaşım yapan Birinci, “Gürsel Tekin milli adamdır. Devletini milletini sever. Bunlara benzemez” dedi.

Açıklamasına gelen tepkiler üzerine Birinci, X’ten ikinci bir paylaşım yaptı ve şöyle yazdı:

"Efendim Mücahit Birinci, Gürsel Tekin’i övüyormuş… Kendi mahallemden hiçbir beyan işitmedim ama kendi mahalleleri onları linç ediyor. Tahammülsüzlük, küfür, kafir havada uçuşmuş.

Benim fikri yapım istikrarlıdır, bunu defaatle dile getirdim. Hayat görüşüm 180 derece zıt olsa da:

1- Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun anasından tertemiz emdiği süt gibi helal olan genel başkanlığı, ‘Ekremist hile’ ile gasp edilmiştir. Bunun karşısında durmak ahlaki borçtur.

2- Gürsel Tekin’i uzun süredir tanırım. Kendisinin milli bir adam olduğu hususunda en ufak tereddütüm yoktur. Bu kanaatim, görüşlerimizin fotokopi olduğu anlamına gelmez.

3- Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa döneminde ABD’ye rağmen aday olabilmiştir. Bu noktada uluslararası projeyi bertaraf etmiştir. Bu görüşlerimi ilk kez dile getirmiyorum."