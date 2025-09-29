AKP'li Mücahit Birinci: İmamoğlu'nun 'terör' suçundan tutuklanmaması çok kritik hataydı, İBB'ye kayyum atanamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "terör" suçundan tutuklanma talebinin reddine hükmedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sulh ceza hâkimliğince şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

AKP'Lİ BİRİNCİ'YE GÖRE 'KRİTİK HATA'YMIŞ!

AKP'li Mücahit Birinci, İmamoğlu'na "terör" soruşturmasında tutuklama kararı verilmemesinin "çok kritik hata" olduğunu söyledi.

Eski AKP MKYK Üyesi Birinci, İBB'ye kayyum atanmasının mahkeme kararıyla engellendiğini savundu. Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İBB'ye kayyım atanmaması için Ekrem'in terör suçundan, hukuka aykırı bir gerekçe ile tutuklanmamış olması, İstanbul'u bitirdi açık söylüyorum.

Sabah trafikleri tam bir kepazelik artık. İstanbul duruyor. Çöpler dağ. Asfalt köstebek yuvası. Ara yollar neredeyse tarla. Toplu ulaşım zamanlama vs tam fiyasko. Yürüyen merdiveni yürütemiyorlar...

Çok kritik hataydı..."