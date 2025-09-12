AKP'li Nihat Zeybekci: CHP'de olanlar vallahi bizi sevindirmiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Tekirdağ'da partisinin Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı.

Son yerel seçimlerde yurttaşların yerel seçimlerde yetkiyi CHP'ye verdiğini söyleyen Zeybekci, "Bunlar her emekliye bir maaş daha vereceğiz, diyorlar, bunlar her çiftçiye bedava traktör dağıtacağız, diyorlar yerel yönetimler. Gökteki yıldızı bile vaat eden bunlara böyle bir takdirde bulundu, yerel yönetimlerde. Başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir zaman için vatandaşlarımızın bu şekildeki gibi iradesini kullandığında başkaları gibi 'göbeğini kaşıyan adam' hiç demedik. 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak' asla demedik. Vatandaşımızın bu yöndeki takdirinin, bu yöndeki iradesinin ne sağına virgül ne soluna nokta koyduk, başımızın üzerinde yeri vardır. Vatandaşımız bir de merak da etti bunları. Merak etti, görüyor. Hep beraber de görüyoruz. Bütün Türkiye görüyor, biz dahil bütün CHP'liler de görüyor" dedi.

"VALLAHİ SEVİNMİYORUZ, TAMAMEN CHP'NİN MESELESİ"

CHP'yi hedef alan yargı operasyonlarına değinen Zeybekci, "Bütün samimiyetimle söylüyorum, şu anda siyasette yaşanan daha doğrusu CHP'de yaşanan bu çürümüşlüğün, bu yozlaşmanın bizi sevindirdiğini bazıları söyleyebilir belki, vallahi de sevindirmiyor" dedi. Zeybekci, "Siyasetin değer kaybıdır bu, siyasetin halk nezdinde 'a öyle miymiş' dediğinde topyekun görür vatandaş genel itibarı ile siyaseti. Hiçbir şeyde, ne İstanbul Büyükşehir'de, ne İstanbul kongresinde, ne büyük kongrelerinde, ne Antalya'da, ne Manavgat'ta, ne Beylikdüzü'nde, ne Beykoz'da ne de başka bir yerde. Bunların hiçbirisinde şikayetçi biz değiliz, bilgi ve belge veren biz değiliz, dava açan vallahi biz değiliz. Hepsi CHP'li hepsi. Büyük kongreleri de dahil olmak üzere, bir tek duydunuz mu? Gerek genel başkanlarından gerekse il başkanlarından. Büyükşehir'le ilgili veya Beykoz'la veya Beşiktaş'la veya il kongresi ile ilgili veya Antalya Manavgat'taki bilmem ne kutuları ile ilgili bir kere bile söylenenler, yani 'Türkiye Cumhuriyeti devleti savcılarının iddia ettiği iddialar doğru değildir, doğrusu budur' diye bilgi belge ile hiç geldiler mi? Bırakın, bırakmak kimin elinde. Mahkemeye gideceksin, mahkemede savcının iddiaları karşısında kendini savunacaksın, eğer haklıysan zaten hukuk işleyecektir. Bunun bizimle alakası ne? Bu tamamen şu anda CHP'nin kendi iç meselesi ve CHP'nin mahkeme ve hukukla olan meselesidir ama maalesef 'Türkiye'de bunu sokaklara taşırız, sokaklara ineriz'... Kime karşı iniyorsun ki? 'Mahkemenin kararını tanımıyorum' deyince tanınmamış mı oluyor. Orada bir karar var, o karar uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti devletse eğer, o kararı uygulatır" diye konuştu.