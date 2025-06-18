AKP'li Ömer Çelik'ten, Özgür Özel'in 'Erdoğan' sözlerine yanıt: 'Siyasi şuursuzluk' diyerek hedef aldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dış politika konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

"SUS PUS OTURUYOR"

Özel, konuşmasında şu sözlere yer vermişti:

"Dünyadan yeterli yaptırım görülmeyince, diğer taraftan Türkiye iç politikada kullanılacak kadar, çok dışarıya duyulmayacak bir ses tonuyla Netanyahu'ya tepki gösterip, onunla küçük harflerle konuşup, esas onu azdıran, kudurtan Trump'a bir laf söylemeyince 'Gazze güzelmiş. Oralara sahil kasabaları, kumarhaneler yapacağım. Filistinlileri de diğer ülkelere dağıtacağım' diyor. Bunu normal şartlarda birisi gazetesinin köşesinde yazsa Türkiye'nin ayağa kalkması, o ülkeye tepki göstermesi, soykırım ve tehciri kınaması, bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun fikir özgürlüğüne dahi giremeyeceğini söylemesi lazım. Trump Erdoğan'ın gözünün içine baka baka soykırıma susuyor, tehciri, oradaki Filistinlileri oradan sürmeyi, oralara kumarhane yapmayı, İsrail'in tapulu malı yapmayı, önündeki hidrokarbon yataklarını, denizdeki, Avrupa'ya yüz yıl yetiyor, oralara çökmeyi planlamış, programlamış bizimkiler de sus pus oturuyor."

'FİLİSTİN MESELESİNDE NEREDESİNİZ?'

"Şimdi Erdoğan'a sormak lazım; siz Filistin meselesinde neredesiniz? Trump Filistin'i boşaltırken neredesiniz? Oraları kumarhane yaparken neredesiniz? Önündeki hidrokarbon yataklarına, doğal gaza çökerken neredesiniz? Suriye'de kafasına göre bir taksimle, bir planlamayla kimselerin bilmediği tali bir göreve razı olmanızın bugün de İsrail'in İran'ı vurması karşısında Trump'a ağzınızı açamayışınızın sebebi ne? Neyi takas ediyorsunuz? Türkiye'nin hangi menfaatleriyle hangi şahsi menfaatleri takas ediyorsunuz?"

ÖMER ÇELİK'TEN ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in açıklamalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır.

Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur."

"SİYASİ AÇIDAN DEĞERİ YOKTUR"

Erdoğan’ın İsrail’in İran’a saldırısı karşısından diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisi olduğunu öne süren Çelik, "Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail’in İran’a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail’in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze’den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır. Özgür Özel’in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz" dedi.