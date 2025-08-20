AKP'li Şamil Tayyar, Akın Gürlek ile görüştü: 'Yeni bir temizlik için tarihi fırsat var, başsavcımız çok kararlı'

AKP'li Şamil Tayyar, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir ve lideri MHP'ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz'ın olduğu belirtilen "suç örgütü" operasyonunda tutuklanan avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık hakkında, "Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından son günlerde yapılan operasyonlara dair değerlendirmede bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "kararlı olduğunu" söyledi.

"VAR DA VAR, SAYMAKLA BİTMİYOR..."

Tayyar, şunları yazdı:

"Rezan Epözdemir. Cem Duman. Semra Ilık. Gösterişli hayatlar. Milyonlarca dolarlık lüks ofisler. 40/50 avukatlık hukuk timleri. Son model lüks çakarlı araçlar. Hakime/savcıya yurtdışı tatil promosyonu. Pahalı restaurantlarda hakimle/savcıyla alemler. Stadlarda hakimle/savcıyla loca keyfi. Var da var, saymakla bitmiyor."

"YENİ BİR TEMİZLİK İÇİN TARİHİ FIRSAT"

"Ayrıca, siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil. Art arda gelen bu operasyonlar, bir yönüyle şaşırtıcı bir yönüyle umut verici. Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor."