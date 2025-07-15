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AKP'li Şamil Tayyar'dan '15 Temmuz' talebi: Akın Gürlek'e seslendi

AKP'li Şamil Tayyar'dan '15 Temmuz' talebi: Akın Gürlek'e seslendi

15.07.2025 10:01:00
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Haber Merkezi
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AKP'li Şamil Tayyar'dan '15 Temmuz' talebi: Akın Gürlek'e seslendi

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslendi. Tayyar, "Eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur?" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen Tayyar, "Eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur? Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!" dedi.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ"

Tayyar'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"15 Temmuz gecesi hain işgal girişimini püskürten bu aziz millet, devleti sokaktan topladı.

Tarihin akışını değiştirdi.

Cumhurbaşkanımızın ardına saklanan sığınak sakinlerinin iktidarı ise hiç değişmedi.

Aradan yıllar geçti, Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur?

Belki de olmaz.

Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!"

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