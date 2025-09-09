AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na çağrı: 'Yapılırsa sadece CHP değil tüm krizler aşılır'

CHP'ye yönelik yargı baskıları devam ederken AKP'li Şamil Tayyar'dan 'öneri' yazısı geldi.

Eski milletvekili Tayyar, Cumhur İttifakı'na çağrı yaptı, "İnisiyatif üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Bu amaca yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nda bir düzenlemeye ihtiyaç var" diyen Tayyar, "Yapılırsa, sadece CHP değil tüm siyasi partilerin hukuku korunmuş, olası tüm krizler aşılmış olur" ifadelerini kullandı.

"YAPILIRSA TÜRKİYE KAZANIR"

X hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"CHP’deki kurultay davasının emsali yok, hukuk camiası da siyaset dünyası da ilkleri yaşıyor.

Siyasi Partiler Kanunu’nda sorunu çözecek belirleyici hüküm olmadığından Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun üzerinden seçim hukuku oluşturuluyor.

CHP’de İstanbul il kurultayının iptaline yol açan, büyük kurultayın iptal ihtimalini doğuran bu gelişmeyi hiç doğru bulmadım, itirazımı yazdım, konuştum.

Ancak, sonunda bir mahkeme iradesi oluşunca, beğensek de beğenmesek de buna uymak gerektiğini sert cümlelerle ifade ettim.

CHP’nin meşruiyet sorununa yol açmadan, mücadeleyi hukuk zemininde vermesi gerektiğinin altını çizdim.

Gelinen noktada sorun daha da derinleşti, bir şekilde YSK da sahaya girdi, sürecin nereye evrileceğini kestirmek çok güç.

Önerim şu:

Siyasi partilerin hukukunu korumak, dernek, sendika, kulüp muamelesi görmesine izin vermemek lazım.

Oylamaya hile karıştıranların ceza davası sürmeli, YSK tarafından hükme bağlanmış kurultay/kongre kararları yerel mahkemelerin inisiyatifine bırakılmamalı.

Bu konudaki hukuki boşluğu doldurmak ve siyasi parti kurultaylarını güvence altına almak için cumhur ittifakının inisiyatif üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu amaca yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nda bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Yapılırsa, sadece CHP değil tüm siyasi partilerin hukuku korunmuş, olası tüm krizler aşılmış olur.

Türkiye kazanır."