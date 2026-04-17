AKP'li Şamil Tayyar'dan eylemdeki eğitimcilere tehdit: 'Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'

AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan kanlı saldırılar üzerine anayasal hakkını kullanarak meydanlara çıkan ve tepki eylemleri yapan eğitimcileri tehdit etti.

Eğitim sendikalarının öğretmen ve öğrencileri okulları boykot etmeye çağırmasından rahatsız olan Tayyar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın" dedi.

Tayyar sözlerinin devamında da tehditvari ifadeler kullanarak "Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” dedi.

İşte Tayyar'ın provokatif paylaşımı: