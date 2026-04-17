AKP'li Şamil Tayyar'dan eylemdeki eğitimcilere tehdit: 'Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'

17.04.2026 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, okullardaki saldırıları protesto için meydanlara çıkan eğitimcileri "Aklınızı başınıza alın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” diyerek tehdit etti.

AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan kanlı saldırılar üzerine anayasal hakkını kullanarak meydanlara çıkan ve tepki eylemleri yapan eğitimcileri tehdit etti. 

Eğitim sendikalarının öğretmen ve öğrencileri okulları boykot etmeye çağırmasından rahatsız olan Tayyar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın" dedi.

Tayyar sözlerinin devamında da tehditvari ifadeler kullanarak "Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” dedi. 

İşte Tayyar'ın provokatif paylaşımı:

Image

 

 

İzmir’de 7 eğitim sendikasından ortak tepki: 'Okullar güvensiz, önlem alınmalı' İzmir'de 7 eğitim sendikası, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıyı protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sendikalar, okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Eğitim sendikalarından MEB'e: Ülke genelinde okullar tatil edilmeli Eğitim sendikaları, okullarda peş peşe yaşanan saldırılar üzerine iş bırakma eylemlerini uzatma kararı aldı. Sendikalardan MEB'e de okulları tatil etme çağrısı geldi.
Katliamı değil eğitimcileri 'önlemeye' çalıştılar... Eğitim sendikalarından ortak eylem Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırılar sonrası eğitim sendikaları Türkiye genelinde iş bıraktı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen on binlerce öğretmen polis barikatıyla engellenmeye çalışıldı, uzun uğraşlar sonucu barikatın kaldırılmasını sağlayan eğitimciler şiddete karşı acil önlem ve Bakanlık düzeyinde istifa taleplerini yineledi.