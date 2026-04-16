Katliamı değil eğitimcileri 'önlemeye' çalıştılar... Eğitim sendikalarından ortak eylem

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen, biri öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar, eğitim camiasını sokağa döktü. Eğitim sendikalarının ortak kararıyla gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin ardından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitim emekçileri "Yaşam Nöbeti" için Ankara’da bir araya geldi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Ankara’da toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürüyüş gerçekleştiren kitle, sık sık "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" ve "Şiddete karşı omuz omuza" sloganlarını attı. Ancak öğretmenlerin demokratik haklarını kullanarak Bakanlık binasına ulaşma çabası, polis tarafından kurulan barikatlarla durduruldu.

EĞİTİM İŞ GENEL BAŞKANI ÖZBAY: "UNUTTURMAYACAĞIZ"

Barikatların önünde açıklama yapan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik zafiyetine ve öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekti. Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Okulda öldürülüyoruz. Çocuklarımız öldürülüyor. Burada on binlerce insan var. Müdahale mi edeceksiniz? Eğer bir tek arkadaşımıza dahi zarar gelirse, bu talimatı verenler kimse asla unutturmayacağız ve sonuna kadar hesabını soracağız."



Özbay, açıklamasının devamında “Kamuoyu şunu bilsin, müzakerede dedik ki biz bu ülkenin öğretmenleriyiz. Biz biliriz ki, buradan hastaneye yetişecek olan, işine yetişecek olan, söz veriyoruz size dedik, şeridi asla kapatmayacağız. Bir şeridi açın dedik, buradan gidelim açıklamamızı yapalım. Bir saat bizi beklettiler. Sonra da dediler, olmaz. Biz yürüyeceğiz” sözlerini sarf etti.



“Biz bugün meslek onurumuz için, çocuklarımız için yastayız ama isyandayız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun ki affetmeyeceğiz” diyen Özbay, polis ekiplerinin 5 dakika içerisinde yolu açmaması durumunda yolun iki şeridini de kapatacaklarını ifade etti.



Polis ekiplerinin yolu açmaması üzerine öğretmenler "Öğretmene değil tarikata barikat" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla tüm şeridi kaplayarak yürüyüşlerine devam etti.

ÖĞRETMENLERDEN OTURMA EYLEMİ!

Yolu kapatan polis ekipleri, öğretmenlerin Güvenpark’a girmesine izin vermedi. Kadem Özbay, polislere seslenerek “Sizin çocuklarınız için buradayız” dedi. Öğretmenler, yürüyüşlerine izin verilmemesi üzerine Kolej kavşağında oturma eylemine başladı.

BARİKAT AÇILMADI, EYLEM DEVAM EDECEK

Kadem Özbay, barikatın açılmaması üzerine eylemi sürdürme kararı aldı.

VEKİLLERDEN DESTEK

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eğitimcilere desteğe geldi. Türkoğlu, yaptığı açıklamada Yusuf Tekin'i istifaya davet ederek, "Şimdi istifa etmeyeceksin de ne zaman edeceksin?" dedi.

EĞİTİMCİLER İSTANBUL'DA DA EYLEMDE

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyor.

"OKULLARDA ŞİDDETE SON" SLOGANLARI

Ellerinde "Okullarda Şiddete Son", "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" yazılı dövizler taşıyan kitle, sık sık sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE EYLEMDE

Öte yandan üniversite öğrencileri de, okul saldırılarına karşı sokağa çıktı.

Galatasaray Üniversitesi'nden sloganlarla ve pankartlarla Beşiktaş Meydanı'na yürüyen üniversite öğrencileri kameraya yansıdı.

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

TKP, TKH, Devrim Partisi, CHP, HKP, SCP eğitimcilerin eylemine destek vermek amacıyla alana geldi.

BAKANLIK ÖNÜNDE GECE MESAİSİ: YAŞAM NÖBETİ

Ankara'da Eğitim Sen'in öncülüğünde başlatılan ve çok sayıda siyasi partinin de destek verdiği eylemde, eğitimciler kararlılık mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı önünde geceyi geçiren öğretmenler, okullardaki şiddetin münferit olmadığını, sistemli bir güvenlik ve itibar sorunu olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

14 Nisan Salı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Dün (15 Nisan Çarşamba) ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İ.A. Mersinli isimli bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 13 öğrenci yaralanmıştı.