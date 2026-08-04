AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Tahir Sarıkaya' mesajı: 'Konuşursa medyada deprem olur'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından eski AKP' milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
'KONUŞURSA DEPREM OLUR'
Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.
Konuşursa medyada deprem olur.
İyi de olur."
Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 3, 2026
Konuşursa medyada deprem olur.
İyi de olur.