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AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Tahir Sarıkaya' mesajı: 'Konuşursa medyada deprem olur'

AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Tahir Sarıkaya' mesajı: 'Konuşursa medyada deprem olur'

4.08.2026 00:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Tahir Sarıkaya' mesajı: 'Konuşursa medyada deprem olur'

AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tahir Sarıkaya'nın "Cem Küçük" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, konuşmasıyla "medyada deprem olacağını" ileri sürdü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından eski AKP' milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

'KONUŞURSA DEPREM OLUR'

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.

Konuşursa medyada deprem olur.

İyi de olur."

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