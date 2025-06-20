AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i eleştiren gazeteleri paylaştı: 'Ciddiye almak lazım'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politik faizini yüzde 46'da sabit bırakma kararının ardından, AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ekonomi yönetimine sert tepki gösterdi.

Faiz politikası manşetlerden eleştirildi.

AKP'Lİ İSİM DE DESTEK VERDİ

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak'ın, "Sürekli bahane üretiyor. Merkez'in yüksek faiz inadı" başlığı ile İhlas Yayın Holding bünyesindeki Türkiye gazetesinin "İş dünyası ve yatırımcı isyanda. Para faizde piyasa krizde" başlığı, bugün kamuoyunda gündem oldu.









Bu manşetler iktidara yakın gazetelerin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldığı şeklinde yorumlandı.

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar da bu manşetleri X hesabından paylaşarak, "Bu konudaki uyarıları ciddiye almak lazım. Piyasalar yanıyor" yorumunda bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Tayyar, şunları yazdı:

"Savaş nedeniyle son dönem akaryakıt zammının piyasaları olumsuz etkileyeceği aşikar.

Bu faslı bir kenarda tutalım.

Uzun süredir üstü örtülen bir sorunun yakıcı etkisi her köşeden hissedilmeye başlandı.

Üreten, binlerce kişiyi istihdam eden sanayici, krizin eşiğinde.

Üretim ortalama yüzde 10 düştü, devam eden üretimin önemli kısmı stoklarda birikti, işten çıkarmalar hızlandı, konkordato ilanları arttı, iflaslar çoğaldı.

Krediye erişemedikleri için sistemi çevirmekte zorlanıyorlar. 30 Haziran’daki borçlu cari hesap (bch) kredilerinin ödeme günü yaklaştıkça tansiyon yükseliyor.

Kimileri Mısır gibi ülkelere kaçarak canını kurtarmaya çalışıyor.

Dar ve sabit gelirlilerin yaşadıkları güçlükleri zaten biliyoruz.

Şu anda en mutlu kesim, paradan para kazananlar.

Piyasaları rahatlatacak ve krediye erişimi kolaylaştıracak tedbirler hemen alınmazsa, Eylül/Ekim gibi sorunların daha da derinleşeceği konuşuluyor.

Bu konudaki uyarıları ciddiye almak lazım.

Piyasalar yanıyor."