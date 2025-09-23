AKP'li Savcı Sayan'dan partisine: Aklınızı başınıza alın, CHP ile yatıp kalkarak yol alamazsınız

CHP 22'nci olağanüstü kurultayının ardından iktidara yakın isimlerden sesler yükselmeye devam ediyor.

Orhan Miroğlu'nun "Kale artık içeriden fethedilemiyor! Kalenin içeriden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor" yorumunun ardından Savcı Sayan'dan da açıklama geldi.

AKP'li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, partililerine seslenerek, "Beyler ne yapıyorsunuz!" diye çıkıştı.

Sayan, "CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz" dedi.

"UNUTMAYIN MİLLETİN KARNI AÇ"

Sayan'ın X hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"BEYLER,NE YAPIYORSUNUZ..!

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız, gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiniz.

Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı?

Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz?

Yazık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz.

CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

Cumhurbaşkanımız yüzyılda bir gelen liderdir.

Onu yalnızlaştırmak, yanılgıya sürüklemek, etrafını sis perdesiyle kuşatmak ihanettir!

Siz farkında olmadan lideri tüketiyor, davayı zedeliyor, milleti umutsuzluğa itiyorsunuz.

Asıl mesele üç-beş belediye kazanmak değil! Asıl mesele bizden küsen, sırt çeviren milyonları yeniden kazanmak.

Onlar niye bizden uzaklaştı, neden kırıldı? Bunu sorgulamadan, geçim derdini çözmeden, sokağın sesini dinlemeden, halka yüzünü dönmeden bu dava varlığını sürdüremez.

Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük kötülüğü düşmanlar değil, yanlış yönlendirmeye çalışan dost görünümlü çevre yapıyor.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Bu yanlışın bedeli ağır olur!

Toparlanın, halkla kucaklaşın, milletin derdini dert edinin. Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü gölgelemeyin..

Ve unutmayın: Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor. Gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplumumuz çürüyor.

Siz bu gidişi durdurmazsanız, tarih sadece muhalefeti değil, en çok sizi suçlayacaktır..

İnşallah, bin bir emekle inşa edilmiş bu gemiyi siz batırmazsınız?!

NOT: Habaş,

Demir yumruk

Sahte diploma dosyalarını unutmayın, unutturmayın..

Kapatmaya çalışan siyasetçi ve bürokratları da af etmeyin.."