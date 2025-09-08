AKP'li Savcı Sayan'dan partisine sert sözler: 'Bu kadar şiddete gerek var mı?'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir kurul atandı. Kararın ardından CHP’liler protesto gösterileri düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gürsel Tekin, protestoların sürdüğü parti binasında açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Yanlış yapıyoruz... Vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

"BİRBİRİNE RAKİP İNSANLARI KARŞI KARŞIYA GETİRİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

YANLIŞ YAPIYORUZ..

Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz. Eğer CHP il seçiminde gerçekten hile yapılmışsa, çözüm çok basittir: Seçim iptal edilir, devlet kendi memurları ve hâkimin gözetiminde yeni bir seçim yapar. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirine rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz.

Bu yöntemle ne bir netice alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz. Tam tersine, ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Üstelik hiçbir güzelliği hak etmeyen CHP’ye mağduriyet alanı açıyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor.

"BU KADAR ŞİDDETE GEREK VAR MI?"

Demokrasimize zarar veriyor. Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı? Devlet, İstanbul seçimlerini iptal edince seçim yenilenmişti. Şimdi de aynı yolu izlemek gerekir.

Hile varsa, seçim yenilensin. Devlet kendi memurlarını, kendi hâkimini göndersin. Seçim yeniden yapılsın. Hile yapanlar da ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Ne aklım alıyor ne de gönlüm razı oluyor."