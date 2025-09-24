Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Savcı Sayan: Yargıdaki bir klik Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor, bu gidiş çok tehlikeli

24.09.2025 16:05:00
Haber Merkezi
AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili yargıda yaşanan sürecin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir "operasyon" olduğunu savundu. Sayan, "Bu çok tehlikeli bir gidiştir" dedi.

CHP'nin İstanbul'da mahkemenin 'durdurma' talebine karşılık Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "devam" kararı verdiği kongre süreci, AKP cenahında ilginç bir yoruma neden oldu.  

AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaşananların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir "operasyon" olduğunu öne sürdü. 

"CHP'nin İstanbul Olağanüstü CHP İl Kongresi’ni televizyondan izledim, adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi" diyen Sayan, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  

"Çıkardığım sonuç şu: Yargının içindeki bir klik, Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor. 

Bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde, her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor. 

Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bırakın CHP, kendi tüzüğüne, kendi yapısına, Siyasi Partiler Yasası’na ve YSK’ya göre seçimini yapsın. 

Allah aşkına, bu iş nereye kadar gidecek?"

