AKP'li Tayyar'dan Kılıçdaroğlu cephesine 'şarkı' göndermesi: 'Bizde hazır var, buyurun'

İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta ilk kez CHP Genel Merkezi’ne giderek yurttaşlarla bayramlaşacak.
CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılanacağını iddia etti.
Söz konusu iddianın ardından AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde ‘Gül ki güller açsın’ şarkısıyla karşılanacakmış.
Bizde hazır var, buyurun"
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde 'Gül ki güller açsın' şarkısıyla karşılanacakmış.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 29, 2026
Tayyar'ın paylaştığı videoda ise bahsi geçen şarkıyla birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleriyle yapılan bir edit bulunuyor.