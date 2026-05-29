AKP'li Tayyar'dan Kılıçdaroğlu cephesine 'şarkı' göndermesi: 'Bizde hazır var, buyurun'

29.05.2026 19:34:00
CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılanacağını iddia etti. Söz konusu iddianın ardından, AKP'li Şamil Tayyar, bahsi geçen şarkıyla birlikte yapılan bir 'Erdoğan editini' paylaşarak "Bizde hazır var, buyurun" yazdı.

İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta ilk kez CHP Genel Merkezi’ne giderek yurttaşlarla bayramlaşacak.

Söz konusu iddianın ardından AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde ‘Gül ki güller açsın’ şarkısıyla karşılanacakmış.

Bizde hazır var, buyurun"

Tayyar'ın paylaştığı videoda ise bahsi geçen şarkıyla birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleriyle yapılan bir edit bulunuyor. 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #şamil tayyar