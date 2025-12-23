AKP’li Tayyar iddiasında ısrarcı: ‘Listede spor ve iş dünyasından önemli isimler var’

AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ileri sürmüştü. Tayyar bu iddiasını bir kez daha sosyal medya hesabından dile getirdi.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dün gece.

TGRT Haber’de Ela Rümeysa Cebeci’nin ‘itirafçı’ olduğunu söyleyince, çok şaşırtıcı şekilde ‘yalanlama’ yarışı başladı.

CNN Türk’ten Sözcü ve Birgün’e kadar tuhaf bir ittifak oluşuverdi bir anda.

Kamuoyuna az önce yansıyan ek ifadesi, şüphe bırakmayacak şekilde itirafçılığını ortaya koydu.

Kendi rızasıyla ve devlete güvenerek ifade vereceğini açıkça söylüyor.

Telefonun şifrelerini veriyor, Watsap yazışmalarını gösteriyor, hayli kabarık isim listesini sunuyor.

Özetle arşivini açıyor.

Sonra, ‘uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım’ deyip şartını söylüyor:

‘Tekrardan kan testimin, saçımdan örnek alınmasını istiyorum, tekrardan avukatımla gelip bildiklerimi anlatacağım.’

Açık açık itiraf ediyor.

Ancak, bu itiraflarının, hukuken ‘etkin pişmanlık’ kapsamında değil ‘aklama’ yoluyla değerlendirilmesini istiyor.

Listede spor ve iş dünyasından önemli isimler var.

Detayları yarın akşam TGRT Haber’deki Medya Kritik programında anlatacağım."