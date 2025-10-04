AKP'li Tayyar partisinin planını açıkladı: 2026'da referandum, 2027'de seçim hazırlığı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 10:00:00
Haber Merkezi
AKP'li Şamil Tayyar, iktidarın 2026 yılı sonbaharında "yeni anayasa" referandumuna hazırlandığını öne sürdü. Bunu "bilgi" olarak söylediğini belirten Tayyar, "Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de AKP, bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda" ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar, partisinin gündemine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Tayyar, AKP'nin 2026 yılı sonlarında anaya referandumu yapmayı düşündüğünü söyledi. 

Image

Tayyar, partisine yakın TGRT Haber'de yorumcu olarak katıldığı programda konuya ilişkin şunları kaydetti:

"AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var. Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir."

"2027 İLKBAHARINDA SEÇİM OLABİLİR"

Tayyar, referandumun sonucuna göre seçim takviminin de işlemeye başlayacağını belirtip "2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum. Ya da referandum 2026 yılının sonbaharında olur ve buradan beklentiye uygun bir sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında erken seçim olabilir. Bu bir tahmin. Ama bir referandum hazırlığı var. Onu bilgi olarak söyleyeyim" dedi.

