AKP’li vekil ‘farkındayız’ dedi, tartışma çıktı: ‘Krizi aşmak için CHP'ye savaş ilan etmişsiniz’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda bugün, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerine görüşmeler devam ediyor.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Memleket yanıyor ama siz bu krizi aşmak için CHP'ye savaş ilan etmişsiniz, bunu düzeltmek yerine gidiyorsunuz, meşruiyetinizi Amerika'da Trump'ın elinden almaya çalışıyorsunuz. Trump'ın dizinin dibinden ayrılmıyorsunuz" sözlerini hatırlatarak, "Sayın Ağbaba girdiğimiz bütün seçimler ortada. Hep beraber girdik bu seçimlere. Mağlup olanlar orada sonuçlar sonuçlar da burada. Dolayısıyla biz girdiğimiz her seçimde meşruiyetimizi her zaman milletimizden almışız. 'Şaibeli seçim' falan diyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde diktatör diye nitelendirdiğiniz bir kişi 0.5 ile bir seçimi yeniden yenileyecek bir matematiği de, bir düzeni de asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

'NAS POLİTİKASI' TARTIŞMASI: BİR ELEŞTİRİ YAPACAKSAK DİLDE BAYAĞILAŞTIRARAK YAPMAYIN

Yeğin'in konuşmasının ardından komisyonda AKP grubu ile CHP grubu arasında gerginlik çıkarak tartışma yaşandı.

Yeğin, komisyonda gündeme gelen "nas politikası"na ilişkin, "'Nas politikası, Nas etkisi, bu işler Nas'la masla olmaz' diyen arkadaşlar oldu. Arkadaşlar, Nas ayetin karşılığıdır. Bir eleştiri yapacaksak birbirimize, ayet üzerinden nas üzerinden bu kavramı basitleştirerek, Nas kavramını hafife alarak, dilde bayağılaştırarak yapmayın. Hani sebep, sonuç, faiz, enflasyon tartışmaları da vardı. Onlar üzerinden de gidebilirsiniz ama Nas bu milletin bir kutsallığı, bu inancın bir kutsallığı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da, 'Nas, bunun gereğidir' diyerek temellendirmesini güçlendirmiştir" dedi.

CHP grubu, "İyi de bunu siz ortaya attınız" diyerek Yeğin’in sözlerine tepki gösterdi. Yeğin, CHP grubuna yönelik, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Üzerine alan alır, almayan almaz. Siyaset yapıyorsunuz. Milletin ortak değerleri bunlar. Bu milletin inancını ifade eden kavramlar. Bence bunları hafife almamak daha doğru olur" cevabını verdi.

YEĞİN: BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TUTUKLANDI. SOKAKLAR AYAĞA MI KALDIRILDI?

Yeğin'in belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına ilişkin konuşması da komisyonda gerginliği arttırdı.

Yeğin, "'Yolsuzluk yapanlar, kanunsuzluk yapanlar kollanıyor' denildi. Bize atfen, 'Merkez Bankası Başkan yardımcısı yolsuzluk yaptı' dediniz. Korundu mu, ne oldu? AK Partili belediye başkanı olup yolsuzlukla gündem olan belediye başkanları, il, ilçe sayabiliriz de bunları. Ne oldu, kayrıldı mı? Tutuklandı. 12 yıl, 8 yıl ceza alan var. Bizim belediye başkanlarımız tutuklandı. Sokaklar ayağa mı kaldırıldı? Nümayişler mi oldu? Kafeler mi taşlandı? Bizde öyle bir şey yok. Biz birisini bir yere atadık diye, birisinin bir yere atanmasına vesile olduk diye veya yetki kullandık diye denetimden muaf tutmakla kalmayıp yolsuzluğuna, yanlışına şahit olduğumuzda onun üstünü örttük mü? Sizin yaptığınız gibi sokaklara çıkıp nümayiş mi yaptık?" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeğin'in konuşmasına, "Senin Cumhurbaşkanın, belediye başkanın nasıl yargılanıyorsa bizimki de öyle yargılansın. Senin bir tane belediye başkanın sabah baskınında gözaltına alındı mı?" diyerek tepki gösterdi.

"ÇALIŞAN ÜCRETLİ KESİMİN, SABİT GELİRLİ KESİMLERİN, OMZUNA HAYATIN YÜKÜNÜN NE KADAR BİNDİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeğin, "Biz olağanüstü bir ekonomi var, diye pembe bir tablo çizmiyoruz. Biz de emeklinin yaşadığı sorunların farkındayız. Biz de asgari ücretle geçim derdinin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Biz de kiraların ne kadar anormal bir şekilde yükseldiğinin, çalışan ücretli kesimin, sabit gelirli kesimlerin, omzuna hayatın yükünün ne kadar bindiğinin farkındayız" dedi.

Ekonominin genel durumundan kaynaklanan sorunların vatandaşlara olumsuz etkileri olduğunu yineleyen Yeğin, "Dönemsel olarak ortaya çıkan sorunların da farkındayız, reddetmiyoruz. Kuraklık yaşadık, tarımsal üretimde sorunlarımız var, don da yaşadık. Gelir dağılımında 20 küsur yıllık iktidarımızda 17-18 senede o gelir dağılımındaki kapattığımız makasın son 3-4 yıldır, o 18 yılın biraz daha aleyhine, gerisine doğru döndüğünün de farkındayız. Şunun da farkındayız. Bugün bir devlet memuru maaşıyla ev alabiliyordu. 'Bugün alabiliyor mu' dedin. Doğru bunun da farkındayız. Hatta ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Bırak üst düzey devlet memurunu. Bir evde iki kişi çalışıyorsa, ikisi de asgari ücret alıyor olsa bile birinin maaşıyla geçim ederken birinin maaşıyla ev taksiti ödeyerek ev sahibi olabildiği dönem, bizim inşa ettiğimiz bir dönemden bugün uzakta olduğumuzun da farkındayız. Biz keyfi bir şekilde sıkıntılarla karşılaşmış değiliz" dedi.

"BİZ BU SORUNLARI GÖRMEZDEN GELEN İNSANLAR, HÜKÜMET, KABİNE DEĞİLİZ"

CHP'li Ağbaba'nın "Niye böyle oldu?" sorusu üzerine Yeğin, şöyle devam etti:

"Pandemiden alıp, Ukrayna savaşından girip ondan sonra yaşadığımız depreme kadar, üst üste yaşadığımız seçimlerin etkisine kadar her şeyi bunun içerisine atabiliriz. Biz bu sorunları görmezden gelen insanlar, o insanların oluşturduğu gruplar, o insanların oluşturduğu ittifak veya bugün o insanların oluşturduğu hükümet, kabine değiliz. Dolayısıyla milletin sorunlarına kör değiliz. Milletin feryadına da sağır değiliz. Onu da duyuyoruz, onu da görüyoruz. Ama biz bunları aşabilecek fırsatları ve imkanları da üretmek için mücadele veriyoruz."