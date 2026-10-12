AKP'li vekil Tugay ziyaretinin perde arkasını aktardı: 'Cumhurbaşkanımızın özel bir talimatı var' dedi, Tugay'ın 'mest' olduğu anları anlattı

CHP'den istifa edip AKP'ye 'transfer' edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte ziyaret etti.

Söz konusu heyette olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, görüşmede neler yaşandığını TV100'e anlattı.

Cemil Tugay'ın İzmir AKP teşkilatında nasıl karşılandığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bursalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'özel bir talimatı' olduğunu belirterek şunları söyledi:

"AK Parti, farklı kesimlerden vatandaşlarımızın kendisini ifade edebildiği geniş bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımızda esas olan, ortak değerler ve ülkemize hizmet etme iradesidir. Elbette her yeni süreç kendi içinde bir uyum ve karşılıklı tanıma dönemini beraberinde getirir. İzmir teşkilatımızın önceliği de şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmektir. Bu süreçte karşılıklı diyalog, samimiyet ve ortak hedefler belirleyici olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın biz milletvekilleri başta olmak üzere tüm AK Parti teşkilatına özel bir talimatı var: İzmir’e hizmet noktasında Cemil Bey’in her zaman destekçisi olacağız. Ziyaretimizde Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan da ifade etti. Biz başka partilere benzemeyiz. Polemiklerle, tartışmalarla vakit kaybetmeden enerjimizi İzmir için harcayacağız."

"CEMİL BEY’İ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA MEST ETMİŞ"

Bursalı, Tugay'ın ziyarette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan diyaloglarını anlattığını söyledi. Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir’in konularına olan hakimiyetinden etkilendiğini belirten AKP'li vekil Bursalı, "Ziyaretimiz sırasında karşılıklı görüş alışverişine açık, yapıcı bir iletişim kurduk. Siyasette iletişimin kıymeti, yalnızca konuşmak değil, birbirini dinlemek ve ortak meselelerde çözüm arayabilmektir.

Ama kendisi en güçlü iletişimi Sayın Cumhurbaşkanımızla kurdu. Ziyaretimizde bize Cumhurbaşkanımızla olan diyaloglarını aktardı. Külliye’deki kabulde, Cumhurbaşkanımızın İzmir’in konularına olan hakimiyeti Cemil Bey’i çok etkilemiş. İnsani olarak kendisine yaklaşımı, katılım törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanımızın kendisini ayakta dinlemesi Cemil Bey’i kelimenin tam anlamıyla mest etmiş. Hatta şunu söyledi bize 'Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım.'" ifadelerini kullandı.