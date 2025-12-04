AKP'li vekilden Barzani tartışmasında 'fazla abartıldı' çıkışı: 'Görmezden gelmek gerekir'

IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani, Şırnak’ta düzenlenen bir sempozyuma katılmak için Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yanında bulunan, uzun namlulu silah taşıyan özel eğitimli korumaların görüntüleri tepki çekmişti. Görüntülerin ardından Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir.” demişti.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada ise, “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hâlâ eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.” ifadeleri yer almıştı.

Barzani cephesinden gelen açıklamalara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermiş, açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve "Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir." demişti.

"BAZI ŞEYLERİ GÖRMEZDEN GELMEK VE DUYMAMAK GEREKİR"

Devam eden bu tartışmalara AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’da dahil oldu. Ensarioğlu, Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de yayın yapan KYB’ye yakın Channel-8 kanalına konuştu. Barzani’nin Kürtler için sembolik ve önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Ensarioğlu, “Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir” dedi.

"TÜRKİYE'DEN GİDEN DEVLET BÜYÜKLERİ DE SİLAHLI KORUMALARIYLA GİDİYOR"

Türkiye’den giden tüm devlet büyüklerinin özel harekât korumalarının da uzun namlulu silahlarıyla Irak’ın kuzeyine gittiğini belirten Ensarioğlu, “Türkiye’den giden devlet büyükleri de silahlı korumalarıyla oraya gidiyorlar. Ama bu durum hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları ve zırhlı araçları da yıllardır orada var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu; yine de onlar bunu büyütmediler. Terörle mücadele sırasında zaman zaman sivil kayıplar yaşandığında bile bunu uluslararası bir mesele hâline getirmediler” şeklinde konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA TELAFİ EDİLMELİ"

Tartışmanın sosyal medyanın abartısıyla büyütüldüğünü belirten Galip Ensarioğlu, “Sosyal medyada Barzani’nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri fazlasıyla abartıldı ve bu da istenmeyen açıklamaların tetiklenmesine yol açtı. Bu yanlış anlaşılmanın hızlı biçimde telafi edilmesi gerekiyor” dedi.