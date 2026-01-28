AKP’li vekile maaşı yetmiyormuş: ‘Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar!’

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maaşların yetmediğini ve harcanan paranın çok daha fazla olduğunu söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap.

Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum.

Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor.

Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu.

"MECLİS'TE YEMEKLERE ZAM YAPTILAR"

Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum…”