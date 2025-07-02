AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti: 'Peygamberimiz ve Cumhurbaşkanımız hassas noktalarımız'

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan konuşmasında kullandığı, "Bizler inançlı bir milletiz; kutsallarımız, değerlerimiz, Peygamber'imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır" sözleri tepki çekti.

Özcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde milletimizin vicdanını derinden yaralayan iki çirkin hadise yaşanmıştır; bir yanda bir mizah dergisi eliyle Peygamber Efendimiz'e yapılan alçak hakaretler, diğer yanda Saraçhane'de dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ve çirkin ifadeler. Bizler inançlı bir milletiz; kutsallarımız, değerlerimiz, Peygamber'imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır. Siyasi görüşlerimiz, düşünce farklılıklarımız ne olursa olsun kimsenin ne dinî değerlerimize ne de milletimizin seçtiği devlet büyüklerine hakaret etme hakkı yoktur. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zincirlerini, zehirlerini sokaklara taşıyamaz. Kutsallarımıza hakaret eden bu zihniyeti buradan şiddetle kınıyorum."





"HİÇ KİMSE BU ANLAMA YOL AÇACAK BİR İFADEYİ KULLANAMAZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Özcan'ın konuşmasına ilişkin, "Bu sözü almamın sebebi bir sorumluluk duygusudur, Peygamber Efendimiz'e olan saygımın neticesidir. Şimdi, bu kadar hassas olunan bir dönemde, Peygamber'e saygı duyulması gerektiğini zikrettiğimiz dönemde bu kabul edilemez. Söz almamın sebebi, sayın milletvekili belki bu konuyla ilgili bir düzeltme yapmak ister, her ne kadar kamuoyunun takdirine bıraksak da maksadı, amacı bu olmamış olabilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse bu anlama yol açacak bir ifadeyi kullanamaz, kullanmamalı diyorum" dedi.

"AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ OLUNCA BİRÇOK KİŞİ KÖR SAĞIR VE DİLSİZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Leman Dergisi'nin kapağından fırtınalar koptu; yürüyüşler, tweetler, burada açıklamalar. Şimdi, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın konuşması. Eyvah ki eyvah! Şimdi, AK Parti grubundan ben beklerim ki herkes yerinden birer dakika söz alsın, bu arkadaşı protesto etsin. Ya, bir siyasetçiyi Peygamber'imizle eş değer görebilen bir zihniyet olabilir mi bir milletvekili ya? Ya, bu nasıl bir akıl! Leman Dergisi'nin o kapağına bakın, bir de Sayın Özcan'ın konuşmasına bir bakın. Bizler siyasetçiyiz, sizler siyasetçisiniz. Siyasetçi hata yapar, yeri geldiği zaman eleştiri alır. Tek adama, Cumhurbaşkanı'na sadakatiniz öyle bir noktaya gelmiş ki Peygamber'imizle kıyaslayıp ve bunu da Meclisten yapacak kadar."

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bu utanç verici konuşma bugün TBMM’de yapıldı. Peygamber-i zişan efendimiz ile Cumhurbaşkanı'nı eşitleyerek birlikte anan bu sözlerin sahibi AK Partili milletvekili olunca birçok kişi maalesef kör sağır ve dilsiz" ifadelerine yer verdi.