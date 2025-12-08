AKP’li yöneticinin sitesinde kaçak yapı inşası sürüyor: Çankaya’nın işlek yerine kaçak ‘Mado’ inşaatı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’nde bir kaçak yapı inşa ediliyor. Yapı, yöneticiliğini eski AKP Ankara Milletvekili aday adayı Erkan Erşan’ın yaptığı “Park Oran”da yükseliyor. Büyük kısmı kaçak olarak tamamlanmış yapının inşaatı sona erdiğinde kamuoyunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen “Mado” yapılması planlanıyor.

M ÜHRE ALDIRMADAN İNŞAATI S ÜRDÜRDÜLER

Edinilen bilgiye göre yurttaşlar, söz konusu inşaatı Çankaya Belediyesi’ne birçok kez bildirdi. Belediye ekipleri, ihbarlar sonrası gelip yapıyı mühürledi. İnşaatın sahipleri ise mühre aldırmadı. Mührü kırarak inşaatı sürdürdüler. Belediye kaynaklarından edinilen bir başka bilgiye göre, inşaatı mühre karşın durdurmayı reddeden sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldı.

DEPREME DAYANIKSIZ HALE GETİRİLDİ

İnşaat sahasında yoğun çalışmalar olmasına karşın ruhsat tabelası, ada-parsel, yüklenici ve fenni mesul bilgileri yer almadı. Edinilen bilgilere göre inşaat sırasında belediyeye ait çim alanlar kazılarak üzerine beton döküldü. Alanda bulunan ağaçlar ise kesildi. Alana, çelik çatı konstrüksiyonu kuruldu. Park ofis otoparkında bulunan betonarme taşıyıcı perde duvarın karot makineleriyle delinerek yeni bir alan açıldığı da görüldü. Söz konusu işlem, binanın taşıyıcı sistemini zayıflatarak depreme dayanıksız hale getirdi.