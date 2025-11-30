AKP'liler birbirine girdi: 'Kifayetsiz muhteris, müptezel, PKK sözcüsü gibi...'

AKP'li Şamil Tayyar, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Tayyar’ın bu sözleri üzerine sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A SERT YANIT

Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum.

Bana verdiği cevap aynen şu oldu:

SAÇMALAMIŞ!”

"BAK MÜPTEZEL!"

Tayyar ise Metiner’in bu paylaşımının ardından “Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor.

Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim.

Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter.

Bak müptezel!

AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil.

Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak” dedi.