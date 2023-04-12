AKP listesinde ‘ilaç lobisi’ tesadüfü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun bir dönem ortağı olduğu şirketin cihazlarını tanıtan doktorlardan olan Prof Dr. Halit Yerebakan, AKP İstanbul 2.bölge 2.Sıradan milletvekili adayı oldu
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sağlık sektöründen AKP aday listelerinde yer alan isimlere ve ilişkilerine dikkat çekti. Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun bir dönem ortağı olduğu şirketin cihazlarını tanıtan doktorlardan olan Halit Yerebakan’ın İstanbul 2. bölgede 2. sıradan aday gösterildiğini belirtti.
CHP’li Emir, “Bu firmanın devletten milyonlarca liralık ihaleler aldığını ortaya çıkardıktan sonra Mehmet Soylu, şirketten istifa etmişti. Şimdi de bu firma ile yıllarca birlikte hareket eden bir doktoru, AKP listelerinden Meclis’e sokmaya çalışıyorlar” dedi.
Murat Emir, Çin’den alınan Sinovac aşısının Türkiye distribütörü olan Cantürk Alagöz’ün ve ilaç firmalarına danışmanlık yaptığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ümmü Gülşen Öztürk’ün de aday yapıldığını belirterek “SGK’yi zarara uğratan da aşıyı devlete fahiş fiyattan satan da AKP listelerinde. İktidarımızda tüm bu çarpık düzene son vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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