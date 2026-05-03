Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP medyası 'süreç'te son durumu yazdı: 'Her konu Öcalan'la görüşülüyor, yakında yeni gelişmeler olacak'

AKP medyası 'süreç'te son durumu yazdı: 'Her konu Öcalan'la görüşülüyor, yakında yeni gelişmeler olacak'

3.05.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP medyası 'süreç'te son durumu yazdı: 'Her konu Öcalan'la görüşülüyor, yakında yeni gelişmeler olacak'

İktidarın devam ettirdiği 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında "yasa gerektirmeyen bazı adımlar"ı atmaya hazırlandığı ifade edildi. AKP kaynakları "Güvenlik birimleri her konuyu Öcalan’la görüşüyor. Yakında yeni gelişmeler olacak” dedi.

İktidar bloğunun "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçle ilgili olarak önümüzdeki günlerde itibaren yeniden ivme kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

DEM Parti cephesinin bir süredir "yavaşlık" eleştirisi yaptı süreçle ilgili olarak AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, iktidar kaynakları, kendi takvimlerine göre hareket ettiklerini söyledi.

"YASA GEREKTİRMEYEN ADIMLAR ATILACAK"

Habere göre, iktidarın bu kapsamda "yasa gerektirmediği" iddia edilen bazı idari adımların kısa süre içinde atabileceği belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisinin de hem Kandil ile hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdığı, terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı ifade ediliyor.

Habere göre AKP kaynakları, “Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak” dedi.

"DOĞRULAMA VE TEYİT MEKANİZMASI" KURULACAK

Haberde ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçen günlerde AKP yönetimine yaptığı sunum sırasında silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Buna göre, MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor. Silah bırakan ve kendini fesheden PKK üyelerinin tabi olacağı çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye’ye gelmek isteyen terör örgütü üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak ‘doğrulama ve teyit mekanizmasının’ süzgecinden geçirilecek.

İlgili Konular: #pkk #Dem Parti

İlgili Haberler

Tülay Hatimoğulları'ndan AKP'ye 'süreç' eleştirisi: 'İktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde'
Tülay Hatimoğulları'ndan AKP'ye 'süreç' eleştirisi: 'İktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açlık grevindeki madencilere destek vererek işçilerin tüm haklarının eksiksiz ödenmesi çağrısında bulundu, iktidara "1 Mayıs" çağrısı yaptı. AKP'ye "süreç" eleştirisinde de bulunan Hatimoğulları, "İktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde. Barış sürecinde iktidarın adım atmadığı her an süreç karşıtlarının provokatif tutumlar geliştirmesinin önünü açar" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz'den 'süreç' açıklaması: 'Tıkanma ve dondurma' abartılı bir yaklaşım'
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz'den 'süreç' açıklaması: 'Tıkanma ve dondurma' abartılı bir yaklaşım' DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, "sürecin dondurulduğu" ile ilgili çıkan haber ve yorumlara ilişkin, "Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz. Böyle bir ifadenin sürecin ruhuna da aykırı olduğunu düşünüyoruz çünkü bu süreç öyle dondurabileceğimiz, geçmiş dönemde Erdoğan'ın ifade ettiği şekliyle 'buzdolabına kaldırabileceğimiz' bir süreç değil'' dedi.
Terör örgütü PKK yöneticisi Karayılan: ‘Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur’
Terör örgütü PKK yöneticisi Karayılan: ‘Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur’ Terör örgütü PKK'nin yöneticilerinden Murat Karayılan, ‘sürecin geleceği tehlikede’ çıkışı yaparken "Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur" dedi.