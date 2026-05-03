AKP medyası 'süreç'te son durumu yazdı: 'Her konu Öcalan'la görüşülüyor, yakında yeni gelişmeler olacak'

İktidar bloğunun "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçle ilgili olarak önümüzdeki günlerde itibaren yeniden ivme kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

DEM Parti cephesinin bir süredir "yavaşlık" eleştirisi yaptı süreçle ilgili olarak AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, iktidar kaynakları, kendi takvimlerine göre hareket ettiklerini söyledi.

"YASA GEREKTİRMEYEN ADIMLAR ATILACAK"

Habere göre, iktidarın bu kapsamda "yasa gerektirmediği" iddia edilen bazı idari adımların kısa süre içinde atabileceği belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisinin de hem Kandil ile hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdığı, terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı ifade ediliyor.

Habere göre AKP kaynakları, “Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak” dedi.

"DOĞRULAMA VE TEYİT MEKANİZMASI" KURULACAK

Haberde ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçen günlerde AKP yönetimine yaptığı sunum sırasında silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Buna göre, MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor. Silah bırakan ve kendini fesheden PKK üyelerinin tabi olacağı çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye’ye gelmek isteyen terör örgütü üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak ‘doğrulama ve teyit mekanizmasının’ süzgecinden geçirilecek.