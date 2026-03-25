AKP medyasında 'Şiilik' tartışması: Erdoğan'ın uyarısını dinlemediler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasının ardından bazı dinci çevrelerde "mezhep" tartışması başlamıştı. İran üzerinden Şii inancını hedef alan tartışmalar üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan, 11 Mart'ta yaptığı o konuşmada, “Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da ‘bu Şii’dir, bu Sünni’dir, bu Türk’tür, bu Kürt’tür’ diye bakmadık ve bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Arap, Kürt, Sünni, Şii değil sadece insan vardır. Haksızlığa uğrayan, sıkıntı çeken kim varsa biz onun yanındayız” ifadelerini kullanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı, “Üzerine basarak tekrarlıyorum; bizim ‘Sünnilik, Şiilik’ gibi bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizim, Hz. Ayşe validemiz bizim, Hz. Zeynep annemiz de bizimdir” demişti.

Ancak Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen AKP'ye yakın medyada "mezhep" tartışmasının sonu gelmedi. AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinin yazarı Yusuf Kaplan, hafta başındaki kaleme aldığı yazıda Şiiliği hedef alıp şu ifadeleri kullandı:

"Batılıların korkulu rüyası Ehl-i Sünnet’tir, Şia değil. Ehl-i Sünnet, İslâm’ın özü, özsuyudur. Şiilik dahil, Ehl-i Sünnet’in dışındaki bütün oluşumlar, icattır, bidattır, sonradan zuhûr etmiş oluşumlardır."

"LAİKLİKLE TÜRKİYE'Yİ MANKURTLAŞTIRDILAR"

Kaplan köşesinde Şiiliği hedef aldığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslâm’ın düşmanları Şia ile ittifak yaparak veya Şia’nın önünü açarak İslâm’ın önünü tıkamaya çalışıyorlar. Şiilerin devlet kurmasına izin verdiler, ama Sünniliğin iki kalesi Türkiye ile Mısır’a darbe üstüne darbe yapıyorlar!"

Cumhuriyet ve laiklik karşıtlığıyla bilinen Kaplan, yazısında "Mısır, darbelerle esir alınmıştır, Türkiye de laiklikle mankurtlaştırılarak Batı hegemonyası önünde tehlike olmaktan uzaklaştırılmıştır. Ama Türkiye laiklikle teslim alınsa da, Türkiye’nin ruhu, Ehl-i Sünnet iradesi ve kudreti yok edilememiştir" demeyi de ihmal etmedi.

SABAH YAZARI DA TEPKİSİZ KALAMADI

Kaplan'ın bu sözleri, iktidara yakın medyanın amiral gemisi, Turkuvaz Medya grubundaki Sabah'ın yazarlarından Salih Tuna'nın tepkisini çekti. Tuna, sosyal medya platformu X'teki hesabından Kaplan'ın ilgili sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayıp şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Uzmanlık alanın olmayan konulara neden bu denli iddialı giriyorsun Yusuf Bey kardeşim. Hem kendini meczuplaştırıyorsun hem de hepimizin mensubu olduğu Ehl-i Sünnet’e zarar veriyorsun. Lütfen yapma artık, toparla kendini, kendi itibarını da iptizale uğratıyorsun. Yazık değil mi?"

Yusuf Kaplan, geçen yıl İran'ın İsrail tarafından hedef alındığı, "12 Gün Savaşı" olarak adlandırılan dönemde kaleme aldığı yazıda da yaşananların "danışıklı dövüş" olduğunu, amacın dikkati Gazze'den çekmek olduğunu iddia etmişti. Kaplan, "İslam dünyasında mezhep çatışmaları yaşanması" için Batı'nın İran'ın önünü açtığını savunmuştu.